PA. Ronzulli (FI): ha ragione Brunetta, smart working va superato

(DIRE) Roma, 2 Set. – “Ha ragione il ministro Brunetta, con il ritorno verso la normalità è giusto superare quelle misure come lo smart working che si sono rese necessarie durante la fase più acuta della pandemia, ma che adesso non hanno più motivo di essere. In molti casi, inoltre, avere i dipendenti che lavorano da casa invece che in presenza rischia di essere l’anticamera di una serie di licenziamenti che avrebbero effetti catastrofici sulla ripresa”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. “Non va poi dimenticato- aggiunge- che per le donne lavorare da casa non ha rappresentato quella panacea che chi è favorevole a continuare con lo smart working vorrebbe far credere. Per tantissime mamme si è invece rivelata una vera e propria gabbia tra le mura domestiche dove, oltre a svolgere la propria attività lavorativa, hanno dovuto occuparsi dei figli in didattica a distanza e di tutti gli altri carichi familiari. Proprio a causa delle scuole chiuse e delle altre limitazioni le donne si sono sobbarcate completamente da sole la gestione della famiglia il che le ha in moltissimi casi costrette addirittura a licenziarsi. Dal punto di vista della conciliazione lavoro famiglia il Covid ci ha portato indietro di decenni: e se prima le donne dovevano spesso scegliere tra la lavoro e la cura dei figli, durante la pandemia troppe di loro non hanno avuto altra possibilità che abbandonare la carriera professionale. Adesso bisogna voltare pagina”. (Mar/ Dire) 11:30 02-09-21