Questa sera ad Alcamo Finale Regionale Miss Mondo Sicilia

Finale Regionale Miss Mondo Sicilia ad Alcamo, in provincia di Trapani, nell’Anfiteatro ex cave Alcamo alle ore 22.00. Le Miss si sfideranno per l’assegnazione del titolo regionale di Miss Mondo Sicilia 2021. Ospiti: il cabarettista, Davide Tusa, in arte Mago Plip di Palermo, e le modelle Aurora Vella di Castelvetrano, Miss Mondo Sicilia 2020, e Jessica Ienna Miss Mondo Italia Social 2018, titolo vinto con 5300 voti dalla rete. La serata conclude il tour siciliano del contest organizzato dall’Agenzia Delfino Blu di Mario Vitolo e Valeria Pellegrino in collaborazione con Fiori d’Arancio Centro Sposi di Alcamo.

