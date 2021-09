78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Preio Kinéo – 19 anni. Madrina dell’evento: Madalina Ghenea

Miglior Film e Miglior Regia: MISS MARX di Susanna Nicchiarelli

Miglior Opera Prima: GOVERNANCE – IL PREZZO DEL POTERE di Michael Zampino

Miglior Sceneggiatura: EST di Antonio Pisu

Pubblico&Critica SNCCI: IL BUCO IN TESTA di Antonio Capuano

Serie Tv/Piattaforme Italiana: ROMULUS di Matteo Rovere e Michele Alhaique

Serie Tv/Piattaforme Internazionale: CHIAMI IL MIO AGENTE! di Fanny Herrero

Miglior Film Internazionale in sala: NOMADLAND di Chloé Zhao

MigliorFilm Internazionale in streaming: MANK di David Fincher

ITTV/Kinéo: ANDREA SCROSATI

Miglior Attore Protagonista: MASSIMO POPOLIZIO per Governance – Il prezzo del potere di Michael Zampino

Miglior Attrice Protagonista: LORENZA INDOVINA per Cosa sarà di Francesco Bruni

Miglior Attrice Non Protagonista: CLOTILDE COURAU per Il cattivo poeta di Gianluca Jodice

Premio CSC Giovani Rivelazioni: ELEONORA CONTESSI

Premio CSC Giovani Rivelazioni: IRENE CASAGRANDE

Premio CSC Giovani Rivelazioni: ANTONIA FOTARAS

Miglior Attore Co-Protagonista: MICHELE RAGNO per The School of Mafia di Alessandro Pondi

Miglior Attore Co-Protagonista: LORENZO ZURZOLO per Morrison di Federico Zampaglione

Premio Kinéo Arte/ Lirica: DAMIANO MICHIELETTO

Premio Kinéo Movie for Humanity Award: CINZIA ANGELINI per Mila

Miglior Attore Protagonista Internazionale: GARY OLDMAN per Mank di David Fincher

Miglior Attrice Internazionale: OLIVIA WILLIAMS per The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller

Miglior Regista Internazionale (Serie): DAVID WARREN per Grace and Frankie

Premio Arte/Musica: LOLA ASTANOVA

Premio Arte/Letteratura Kinéo e La Nave di Teseo: KATRIN TUIL per Le cose umane (Les Choses Humains)

Guest stars:

FRANCESCA VALTORTA, BIANCA NAPPI, MARGHERITA TIESI (testimonial di Medicina Solidale e Fonte D’Ismaele)

l’attrice MARIA PIA CALZONE

la regista CINZIA TH TORRINI

l’attore RALPH PALKA

il regista ANDREA PALLAORO

la direttrice di fotografia KATE ARZIMENTI

Tutti i vincitori saranno premiati Domenica 5 Settembre alle ore 19.00 presso lo spazio dell’Italian Pavillion – Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior del Lido, dove si terrà la cerimonia illuminata dalla madrina Madalina Ghenea. Sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione in diretta streaming al sito:

https://italianpavilion.it/eventi/cerimonia-di-premiazione-19-premio-kineo/

La scrittrice Karine Tuil, autrice del romanzo Le cose umane edito da La Nave di Teseo, invece, verrà premiata con il Kinéo Arte e Letteratura Giovedì 9 Settembre alle ore 19.45 presso Villa Ines. La stessa sera, alle 21.45 in Sala Grande, verrà proiettato l’omonimo film tratto dal romanzo.

Infine, tra gli eventi promossi dal Kinéo, ci sarà anche il seminario coordinato dal critico cinematografico SNCCI Carlo Gentile sulla digitalizzazione nel mondo del cinema: “Challenging the Digital Deluge”, che si terrà Domenica 5 Settembre dalle ore 09.00 presso gli spazi del Venice Production Bridge dell’Hotel Excelsior. Al seminario, seguirà la proiezione del documentario An Impossible Project di Jens Meurer (Germany, Austria e UK, 2020). Anche il seminario sarà trasmesso in diretta streaming al sito: http://www.visionicondivise.com/