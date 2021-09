Amministrative. FdI: Centrodestra compatto sceglie candidati in grado di governare

(DIRE) Roma, 3 Set. – “A livello amministrativo il Centrodestra ha dimostrato compattezza e di essere alternativo ad una sinistra divisa, che non sarà in grado di governare. Noi abbiamo scelto persone in grado di amministrare e non i profili dotati di maggiore popolarità, abbiamo preferito i candidati per l’efficacia della loro azione amministrativa: a Roma Enrico Michetti ne è l’esempio. La nostra coalizione ha valori comuni e un’idea di città per dare ai cittadini quello che chiedono: un buon governo”. Lo ha detto intervenendo a Start su Sky Tg24 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Vid/ Dire) 12:45 03-09-21 (foto di repertorio)