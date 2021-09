Covid. Bernini (FI): avanti col metodo del rischio ragionato

(DIRE) Roma, 3 Set. – “Il metodo del rischio ragionato con cui Draghi annunciò ad Aprile la progressiva riapertura delle attività ha funzionato perfettamente, tenendo la pandemia sotto controllo e consentendo all’Azienda Italia di ripartire. E’ su questa strada che bisogna proseguire, procedendo per step: prima l’estensione del Green Pass e della campagna informativa per convincere i tre milioni di ultracinquantenni ancora incerti, poi l’introduzione dell’obbligo vaccinale per mettere definitivamente in sicurezza il Paese. Non c’è insomma in atto alcuno sfregio alla libertà e alla democrazia, solo il necessario pragmatismo di un governo che sta traghettando l’Italia fuori dalla crisi”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Uct/ Dire) 16:48 03-09-21