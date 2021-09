Mafie. Milano, Bernando ricorda Dalla Chiesa: simbolo di sacrificio ed amore

‘Non permettiamo che i giovani dimentichino il passato’

(DIRE) Milano, 3 Set. – “Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato e rimarrà sempre un eroe italiano, un simbolo di dedizione al lavoro, sacrificio e amore per la divisa”. Il candidato sindaco di Milano per il centrodestra Luca Bernardo, in occasione della 39sima ricorrenza della strage di via Carini, ricorda con queste parole il Generale dalla Chiesa, celebrato questa mattina anche in piazza Diaz dall’arma dei Carabinieri. Assieme a questo ricordo, il monito di Bernardo è quello di impegnarsi affinchè le nuove generazioni non dimentichino le vittime di mafia. “I giovani devono sapere cos’è accaduto e cosa non deve assolutamente più accadere”, conclude Bernardo. (Dom/ Dire) 16:41 03-09-21