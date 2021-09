I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di un appartamento. Le fiamme sono partite dal divano. I soccorritori hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’appartamento, pur dichiarandolo inagibile. All’interno era presente una donna anziana che è stata trasportata all’ospedale per una leggera intossicazione da fumo.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74752