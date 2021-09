Forlì. Documento falso: arrestato straniero a bordo di una BMW

Un cittadino straniero di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Forlì mentre, a bordo di una BMW guidata da un suo conoscente anch’egli straniero, transitava Mercoledì sera sull’A/14 nel forlivese.

I poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì, dopo averli fermati, li hanno accompagnati in caserma per esaminare a fondo i documenti esibiti. Il loro fiuto ha fatto centro anche questa volta: grazie a lente di ingrandimento e altri mezzi tecnici hanno accertato la falsità della carta di identità spagnola esibita dal passeggero.

Per l’uomo, che con quel tarocco avrebbe potuto continuare a spostarsi liberamente, sono scattati l’arresto per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e la denuncia per ingresso illegale nel territorio dello Stato. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Forl%C3%ACCesena/articolo/1032613326327bea8625761135