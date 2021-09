Taranto. Operazione “Japan”: la Polizia di Stato rintraccia e arresta il capoclan

Alle prime ore di questa mattina, il personale della Squadra Mobile ha rintracciato ed arrestato un 61enne pregiudicato, considerato a capo di un clan, che si era reso latitante dal 25 Maggio scorso quando la Squadra Mobile di Taranto nell’operazione “Japan” sgominò un articolato sodalizio criminale, che operava al Quartiere Paolo VI ed aveva ramificazioni nei vicini Quartieri Tamburi e Città Vecchia. Dopo circa 100 giorni di incessanti indagini, i poliziotti, all’alba di questa mattina, hanno bussato alla porta di un appartamento sito in un condominio del Quartiere Tamburi dove l’uomo si nascondeva. Il ricercato è stato accompagnato presso la casa Circondariale di Lecce. Non si ferma l’attività degli investigatori, per far luce su eventuali fiancheggiatori che hanno favorito il 61enne pregiudicato in questi tre mesi di latitanza.

