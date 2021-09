Torino: cerca di nascondere lo stupefacente nella Volante

Arrestato cittadino straniero per spaccio

Stazionava con fare sospetto in via Sesia attorno alle 23.30 dello scorso Lunedì; una pattuglia della Squadra Volante in transito notava lo straniero, di nazionalità senegalese, e si fermava per un controllo. Il giovane era privo di documenti volti alla identificazione, pertanto gli agenti gli dicevano di accomodarsi all’interno della Volante al fine di accompagnarlo in Questura e sottoporlo ai dovuti accertamenti. In questa fase, i poliziotti si accorgevano che, con un gesto repentino, tentava di nascondere qualcosa che aveva celato nel cavo orale sotto il cuscinetto rigido della seduta posteriore. I poliziotti constavano che si tratta di 19 frammenti di crack. Il ragazzo, che aveva dichiarato di essere minorenne in occasione di precedenti controlli, ma che in realtà risulta maggiorenne, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.