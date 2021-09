Trieste. Link Festival del Giornalismo e dei nuovi media si conclude domani

E’ iniziata giorno 2 Settembre e si concluderà il Domenica 5 l’ottava edizione di Link: Festival del Giornalismo e dei nuovi media. La sede è Fincantieri Newsroom di Piazza Unità. Come sempre anche in questa edizione i temi trattati sono molteplici e saranno circa 80 i professionista a parlarne: dalla pandemia covid, ospite il virologo Giorgio Palù, alla connessa ripresa con l’utilizzo dell’economia sostenibile, alla situazione in Afghanistan e alla relativa emergenza umanitaria che coinvolgerà tutto il Vecchio Continente. Fra gli ospiti: il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, il portavoce di Unicef, Andrea Iacomini, Federica Sciarelli, Giovanna Botteri, Gerardo Greco, la direttrice di Radio1 Simona Sala.

Al link il programma per domani ultimo giorno di Link Festival del giornalismo: https://linkfestival.it/programma-2021/

FR