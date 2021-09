Trieste, sparatoria in centro: 8 feriti

14.30 – Gli inquirenti stanno svolgendo ancora indagini ed accertamenti in relazione alla sparatoria avvenuta in centro città a Trieste questa mattina. I feriti in base alle ultime notizie sarebbero otto, di cui uno in gravi condizioni, soccorsi dal personale del 118 intervenuto. Le Forze dell’Ordine stanno effettuando numerosi controlli nella zona e intorno alla città alla ricerca di altri soggetti coinvolti nella sparatoria. Quest’ultima pare sia stata la conseguenza di una lite nei pressi di un bar della zona. Il luogo della sparatoria è attualmente presidiato da Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.

