Ambiente. Giorgetti: non può essere tema etico o ideologico

(DIRE) Roma, 5 Set. – Sulla “rivoluzione, la transizione ambientale sento il dovere d sollevare riserve e obiezioni rispetto a come viene approcciato questo tema, non può essere solo un tema etico o ideologico”. Lo ha detto con forza il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Evitiamo quello che è successo con la globalizzazione- ha spiegato- esigiamo un terreno di confronto uguale per tutti. Il problema è globale ma le risposte asimmetriche. Ci vuole chiarezza, quella che serve a chi agisce in economia e vuole investire. E- ha concluso Giorgetti- nessuno si deve offendere se si dice ad alta voce quello che sono i problemi e non ci si accoda al mood prevalente” (Tec/ Dire) 14:04 05-09-21