Covid. Cattaneo (FI): condividiamo parole di Mattarella su dovere di vaccinarsi

(DIRE) Roma, 5 Settembre – “Accogliamo con grande entusiasmo e gratitudine le parole di chiarezza del Presidente della Repubblica Mattarella sul dovere civico e morale di vaccinarsi e anche il riferimento indiretto al green pass come strumento di libertà. In particolare ho personalmente molto condiviso il passaggio in cui il Presidente ha chiarito che chi si appella alla libertà per non vaccinarsi compie un gesto che va in realtà esattamente in direzione opposta e nulla c’entra con la libertà”. Lo afferma in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile Nazionale dei Dipartimenti del partito di Silvio Berlusconi. (Com/Sor/Dire) 22:08 05-09-21