Eutanasia. Dadone: tempi ormai maturi, dibattito entri in Parlamento

(DIRE) Roma, 5 Set. – “Mio nonno mi ha cresciuta con l’idea che la vita meriti di essere vissuta pienamente fino all’ultimo ma che se la malattia ti annulla non abbia senso continuare. È giusto che si possa avere il diritto di scegliere. Un dibattito, quello sull’eutanasia legale, che sta nascendo dal basso con la forza delle firme delle singole persone e che deve irrompere nelle aule parlamentari perché i tempi ormai sono maturi e la politica deve saper rispondere a questa richiesta del paese. Non possiamo scegliere tutto nella nostra vita, molto è condizionato da eventi puramente casuali ma sul come concluderla quando la sofferenza va oltre il sopportabile, quando ciò che qualcuno chiama vita per chi la vive non è tale deve essere un diritto garantito a tutti”. Così in un post su Facebook la ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone. (Sor/ Dire) 16:22 05-09-21