Una balena spinge un paddle board con la sua pinna

Ecco il meraviglioso momento in cui una balena gioca con una donna che si dondola sulla sua tavola da paddle surf spingendola con la pinna. Queste immagini spettacolari sono state immortalate al largo della costa di Puerto Madryn, in Argentina. Maximiliano Jonas e la sua ragazza Analia Giorgetti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono usciti con il loro paddle board e il drone quando improvvisamente sono stati raggiunti da due balene. “Quel giorno il mare era come uno specchio, la marea era alta e vi erano circa 50 balene vicino alla costa, ha riferito il fotografo alla BBC. “So che le balene sono amichevoli, che non fanno nulla, ma non l’abbiamo mai vista così (un’interazione), così graficamente, con qualcosa di così piccolo”, dice il fotografo che ha caricato le immagini sui loro social network e sono diventate virali. Ecco il momento più unico che raro: https://www.itemfix.com/v?t=kp4w7q

