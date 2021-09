Afghanistan, hacker: Google blocca temporaneamente alcuni account di ex funzionari

09:49 – Per proteggere alcuni utenti da possibili ritorsioni, un numero imprecisato di account di posta elettronica del governo afghano sono stati temporaneamente bloccati da Google. La società ha notato come database biometrici, buste paga e altri dati sensibili di alcuni ex funzionari potrebbero essere presi di mira dal nuovo Governo per trovare e conservare informazioni e dati dell’ex Governo. Big G è stato usato per gestire lo scambio e-mail ufficiale di quasi tutti i ministeri e gli enti governativi della vecchia gestione del Paese. Tra essi emergono i ministeri delle finanze, dell’industria, dell’istruzione superiore e delle miniere, degli Affari Esteri, l’ufficio del protocollo presidenziale e la Presidenza dell’Afghanistan. Nei server di Google sono dunque raccolti dati sensibili su quasi tutta la popolazione afghana e la gestione del Governo caduto, che sono molto preziosi per i nuovi governanti.

SM