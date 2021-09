Coronavirus, Australia: nella notte arrivati mezzo milione di dosi Pfizer da UK e Austria

10.12 – L’Australia ha ricevuto, durante la notte, quasi mezzo milione di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, il primo di una serie di lotti provenienti dalla Gran Bretagna e dall’Austria. L’Australia ha stipulato un accordo con questione Paesi per ricevere dosi in più che permetteranno di accelerare la campagna di vaccinazione, mentre un aumento dei casi di contagio, ha costretto le autorità locali a mettere in isolamento più della metà della popolazione. Quando il 70% della popolazione sopra i 16 anni sarà vaccinata, il Governo allenterà gradualmente le rigide restrizioni imposte alla popolazione. L’Australia riceverà anche un milione di dosi di Moderna e anche un numero imprecisato di dosi di AstraZeneca per tentare di contenere i contagi.

SM