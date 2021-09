Tortora (Cs). Sicurezza: aggressione a ricercatrice, 4 arresti nell’hinterland partenopeo

Comando Provinciale di Cosenza – Tortora (Cs) , 06/09/2021 11:58

Nelle prime ore della mattinata del 6 settembre 2021, a San Giorgio a Cremano (Na), militari della Compagnia Carabinieri di Scalea, supportati da personale della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco (Na), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Paola (Cs), dottoressa Rosamaria Mesiti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 4 indagati, ritenuti responsabili, in concorso, di “tentata rapina e lesioni personali aggravate”.

Il provvedimento cautelare scaturisce da un’attività d’indagine sviluppata dalla Stazione Carabinieri di Praia a Mare (Cs) e coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, diretta dal Procuratore Pierpaolo Bruni, che ha consentito di documentare come una donna romana, in vacanza a Tortora (Cs), fosse stata vittima di una tentata rapina e di una violenta aggressione. Gli arrestati, due uomini e rispettivamente di anni 45 e 72 e due donne di anni 70 e di anni 40, avrebbero posto in essere una gravissima e violenta azione delittuosa in danno della parte offesa, integrante i reati di tentata rapina, per la quale veniva emessa la misura cautelare e lesioni personali aggravate. L’odierno provvedimento cautelare ricostruisce gli episodi subiti dalla vittima: il primo risalente al giorno 04 agosto 2021, allorquando, dopo aver accudito alcuni cuccioli di cani randagi, subiva dagli odierni arrestati, minacce di morte, che venivano estese ai suoi familiari ed ai cagnolini che aveva appena curato e portato con se per poterli successivamente affidare ad un’associazione di volontariato; il secondo consumato il successivo 6 agosto, nel mentre viaggiava a bordo della propria bici, concretizzatosi con il tentativo di una ragazza di sottrarle il telefono cellulare e con l’aggressione di altri due uomini sopraggiunti, uno dei quali, esclamando minacciosamente “ora ti faccio vedere io”, colpiva la donna con pugni all’altezza dell’occhio sinistro. Nonostante la vittima fosse rovinata a terra, l’aggressione continuava con estrema violenza, venendo percossa ripetutamente con pugni su tutto il corpo.