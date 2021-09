Udine, Vigili del Fuoco soccorrono 2 donne in zona impervia

Intorno alle 19 di Domenica 5 Settembre, la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo, personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) insieme al soccorso alpino della Guardia di Finanza e ai volontari del CNSAS, è intervenuta presso il Passo Pura ad Ampezzo per la ricerca e il soccorso di due signore che risultavano disperse. Durante un’escursione guidata le due donne si sono allontanate dal gruppo smarrendo il sentiero e perdendosi nei boschi impervi della zona. Gli uomini della Guardia di Finanza a bordo di un elicottero hanno individuato le due disperse nei pressi di un rio ma, a causa del terreno impervio e del sopraggiungere dell’ oscurità, il velivolo non ha potuto recuperarle. Dalla Malga Titina di Passo Pura, quindi, sono partiti i soccorritori dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e del CNSAS che hanno raggiunto le due disperse e, dopo averle imbragate, le hanno issate per 300 metri fino ad una strada forestale dove sono state caricate su un furgone che le ha accompagnate, stanche ma incolumi, presso il Rifugio Tita Piaz di Ampezzo. L’intervento di soccorso si è chiuso alle 22.30.(can)

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74796