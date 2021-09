Andrea Ciaccio, 25enne di Palermo è Miss Mondo Sicilia 2021

Si è conclusa nella suggestiva location dell’Anfiteatro ex cave di Alcamo, in provincia di Trapani, la corsa alla tanto ambita coroncina di Miss Mondo Sicilia. La serata è stata organizzata dall’agenzia Delfino Blu in collaborazione con Fiori D’Arancio, centro sposi di Alcamo. Enzo Melia e Piera Romano hanno voluto infatti, ospitare la kermesse in questo magnifico luogo. A spuntarla, durante la finale regionale, svoltasi giorno 2 Settembre, è stata la palermitana, 25enne Andrea Ciaccio.

In una vera e propria “corsa ad ostacoli”, come la miss è solita fare, dato che una delle sue passioni è l’equitazione, si è distinta non solo per bellezza, ma anche per personalità. Perchè Miss Mondo, come ribadiscono gli storici organizzatori del concorso, Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, la quale ha condotto anche la splendida serata, in un anfiteatro gremito di pubblico, è un concorso che premia anche la verve, e la personalità delle concorrenti in gara, mostrando tutte le loro attitudini.

La giuria, le ha come sempre giudicate anche nel loro portamento, attraverso i consueti defilè, in costume istituzionale, in costume da bagno e in abito da sera.

Durante la serata, sono state assegnate anche altre fasce che daranno la possibilità di partecipare alla Finale Nazionale di Gallipoli, queste le miss che le hanno conquistate: Annamaria La Rosa e Selene Scarlata di Capo D’Orlando, Francesca Guerrera di Santa Teresa di Riva, Giulia Ranieri di Siracusa, Jennifer Ferrante di Palermo e la Miss Mondo Web, con più di 900 voti, Alessandra Macaluso di Capaci.

Come al solito una serata ricca di bellezza e di divertimento, non è mancata infatti la parentesi comica di Davide Tusa, in arte Mago Plip, a conclusione del percorso di Miss Mondo Sicilia 2021. La regione dunque adesso, ha le sue miss in carica, che la rappresenteranno nelle fantastica e tanto attesa finale di Jesolo.

Adesso tocca alla Calabria, l’appuntamento è infatti previsto, per Venerdì 10 Settembre presso l’Arena Mino Reitano di Villa San Giovanni a Reggio Calabria, dove si eleggerà la Miss Mondo Calabria 2021.