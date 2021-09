Claudia Conte protagonista al festival di Venezia con due importanti progetti culturali 

Durante la 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia si terrà la terza edizione di Women in Cinema Award (WiCA), premio dedicato all’empowerment femminile ideato e presentato da Claudia Conte in collaborazione con un’Academy tutta al femminile di penne illustri del giornalismo.

WiCA, patrocinato dal Ministero della Cultura, nasce per valorizzare e rendere omaggio al talento e al valore delle donne, prevalentemente all’interno dell’industria cinematografica e del mondo delle arti, ma con forte attenzione anche al sociale e al mondo dell’imprenditoria.

Wica vuole essere una piccola tessera del grande mosaico della pari opportunità.

A ritirare il prestigioso Wica il 7 settembre presso l’Ente dello Spettacolo all’Hotel Excelsior di Venezia Lido la celebre stilista Alberta Ferretti, la regista bosniaca Jasmila Žbanić già Orso d’oro a Berlino, l’attrice francese Virginie Efira, la Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Marta Donzelli e la scrittrice Nadia Terranova, modi diversi in cui si è declinato il talento femminile.

Quest’anno un riconoscimento speciale va anche a due personalità della Resilienza afghana, la regista Shahrbanoo Sadat e l’attivista Zahara Ahmadi. “Vogliamo lanciare un segnale per dire che le donne afghane, le più fragili ed in pericolo in questo momento, non devono essere lasciate sole. Premiando Shahrbanoo Sadat e Zahara Ahmadi siamo idealmente vicine a tutte le loro sorelle afgane rimaste nel paese”, queste le parole di Claudia Conte, la giovane donna impegnata in questo premio dedicato all’empowerment femminile.

La Conte durante la Mostra del Cinema è anche organizzatrice e presentatrice dell’anniversario di ICFF di Toronto, uno dei maggiori festival di cinema italiano che si svolge fuori dall’Italia. Il festival celebra i suoi primi 10 anni di grandi successi e premia la vincitrice Alice Filippi proprio durante la premiazione WiCa.

Partner di WiCa KPMG, Accurate-Health and Learning; Istituto per il Credito Sportivo; GEKO-Energia&Ambiente; Vincenzo Del Gaudio; Davide Maule; Marianna Merafina Designer; YUZEN; Antonino Cedro Couture; Giorgia Cicatello Couture, Maria Laurenza, Claudio De Martino, Michele Affidato.