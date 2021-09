Green Pass. Lollobrigida (FdI): Governo dice tutto e il contributo di tutto

(DIRE) Roma, 7 Set. – “Come si fanno a distinguere i virologi di Centrodestra da quelli di Centrosinistra? Ma si può evitare di ergersi a giudici della libera espressione e della propria appartenenza, cercando di tollerare in maniera maggiore chi dissente dal pensiero di questo governo, che anche in maniera contraddittoria esprime? Ricciardi dice che la mascherina serve in classe per evitare il contagio, mentre il ministro Bianchi afferma che gli studenti possessori di green pass possono andare in aula senza mascherina. Vedete le contraddizioni che emergono e il ridicolo al quale vi esponete a sostenere un governo che dice tutto e il contrario di tutto”. Lo ha detto intervenendo in Aula sulla discussione al Dl green pass il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com/Vid/ Dire) 15:16 07-09-21