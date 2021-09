Pomezia. Topi di appartamento sorpresi in azione. Tre arresti

Comando Provinciale di Roma – Pomezia (Rm) , 07/09/2021 09:05

Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 30enne, un 31enne ed un 36enne, tutti cittadini di origini georgiane, due di questi con precedenti specifici, con l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione. I malviventi, approfittando dell’oscurità, si erano introdotti in un condominio di viale Eroi di Rodi e, raggiunta la porta d’ingresso di un appartamento, hanno tentato di aprirla armeggiando con dei grimaldelli sulla serratura.

La proprietaria, in quel momento presente in casa, grazie anche alla segnalazione del suo vicino di casa che aveva notato la scena sul pianerottolo, ha immediatamente allertato i Carabinieri. I Carabinieri della Stazione Roma Tor dé Cenci, che erano già sulle loro tracce avendo notato la loro presenza sospetta in zona anche nei giorni precedenti, sono immediatamente arrivati sul posto riuscendo a bloccare i tre aspiranti ladri e a sequestrare i loro “ferri del mestiere” composti da chiavi inglesi, grimaldelli ed un grosso cacciavite. I cittadini georgiani sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Pomezia in attesa del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Roma.