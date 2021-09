Reggio Calabria, incidente mortale sulle bretelle del Calopinace

E’ successo stamattina sulle bretelle del Calopinace un grave incidente in cui ha trovato la morte una donna a bordo della sua auto. La donna, di 54 anni, che proveniva dalla zona nord, appena immessa sulle bretelle ha perso il controllo della macchina, a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia, e si è ribaltata. L’impatto le è stato fatale. Subito sono intervenute le forze dell’ordine insieme ai sanitari del 118 che hanno solo potuto accertare la morte della donna che rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo è stata estratta dai vigili del fuoco dopo l’intervento del magistrato. Nell’incidente non è rimasto rimasto coinvolto nessun altro veicolo.