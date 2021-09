(DIRE) Roma, 8 Settembre – “Querelo poco perchè ormai ho le spalle larghe, ma quando vedo un esponente di sinistra che scrive, qualche giorno fa, che ‘chi vota Lega vota ‘Ndrangheta’ allora io dico che ci vediamo in tribunale e darà in beneficenza un bel po’ di migliaia di euro”. Così Matteo Salvini, a Catanzaro per presentare i candidati della Lega elle elezioni regionali. (Sor/ Dire) 17:21 08-09-21