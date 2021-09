Covid. Conte: vicini al 6% di PIL, ma evitare restrizioni del passato

‘Completiamo piano vaccinale e affrontiamo serenamente il futuro ‘

(DIRE) Milano, 8 Set. – “Ci sono tutte le condizioni affinché l’economia possa ripartire con grandi segnali di ripresa, forse quest’anno ci avviciniamo al 6% di Pil, qualcosa di più di un mero rimbalzo. Ma dobbiamo fare di tutto per evitare le restrizioni del passato”. Il leader pentastellato Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Treviglio (Bergamo), guarda con ottimismo al futuro del Paese. “In più stiamo avviando il Pnrr, dopo aver combattuto fortemente per portare queste ingenti risorse in Italia – ricorda l’ex premier- ci sono tutte le premesse per far sì che dopo la sofferenza si possa affrontare più serenamente il futuro”. E poi “se completiamo il piano vaccinale il prima possibile- prosegue Conte- la ripresa economica sarà ancora più robusta e sicura”. Fondamentale dunque evitare chiusure e restrizioni: “Io stesso, purtroppo, ho dovuto introdurle- conclude il leader del Movimento- ma non avevamo alternativa. Ora ci sono i vaccini”. (Run/ Dire) 14:29 08-09-21