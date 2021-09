(DIRE) Roma, 8 Settembre – “Il Green Pass è un provvedimento inutile per affrontare la pandemia e dannoso per la nostra economia. Il Governo, approfittando della paura, limita le libertà dei cittadini. Fratelli d’Italia chiede di intervenire sulla scuola e sull’impresa e continua a fare proposte che l’esecutivo non recepisce”. Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Vid/ Dire) 14:14 08-09-21