Qualificazioni Mondiali, Italia-Lituania 5-0

Irlanda del Nord-Svizzera 0-0

(DIRE) Roma, 8 Set. – L’Italia vince 5-0 contro la Lituania nella sesta giornata del gruppo C delle qualificazioni mondiali di Qatar 2022. Dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera gli Azzurri ritrovano il successo a Reggio Emilia. Il Ct Roberto Mancini rivoluziona la formazione, causa anche i vari infortuni che hanno costretto Verratti, Pellegrini, Immobile, Insigne, Chiesa e Zaniolo ad abbandonare il ritiro. Confermati Donnarumma, Di Lorenzo e Jorginho, in campo dal primo minuto Bastoni, Acerbi e Biraghi in difesa. A centrocampo schierati Pessina e Cristante e in attacco Bernardeschi, Raspadori e Kean. Parte bene l’Italia che trova il primo gol all’11’ con Kean, bravo a concludere in porta di destro un assist involontario di Novikovas. Tre minuti più tardi il raddoppio con l’autogol di Utkus sul tiro di Raspadori. Il numero 9 riesce al 24′ ad andare in rete su una respinta corta della difesa lituana. L’Italia si diverte con i giovani e trova il 4-0 al 29′ con la doppietta di Kean, al volo su una verticalizzazione di Bernardeschi. Nella ripresa dentro Sirigu e Calabria, fuori Donnarumma e Biraghi. L’Italia continua a condurre il gioco e ottiene il 5-0 al 54′ con Di Lorenzo grazie a un tiro-cross che termina alle spalle di Setkus. Roberto Mancini prosegue con le sostituzioni e al 61′ Jorginho e Bernardeschi lasciano il posto a Castrovilli e Scamacca. Al 73′ applausi per l’uscita di Kean, dentro Berardi. Tridente omaggio al Sassuolo nella ‘sua’ Reggio Emilia. All’84’ ci prova Castrovilli, ma il palo gli nega il gol. Il 5-0 finale regala comunque alla squadra di Mancini il 37esimo risultato utile consecutivo, record mondiale di tutti i tempi al di là adesso di ogni contestazione. Nell’altra partita del girone Irlanda del Nord-Svizzera è terminata 0-0 e con questi risultati l’Italia guida il girone con 14 punti, seguita dalla Svizzera a 8 (con due partite in meno e una differenza reti adesso di -8 rispetto agli Azzurri), Irlanda del Nord e Bulgaria a 5, Lituania a 0. Il prossimo impegno per la squadra di Mancini sarà in casa contro la Svizzera il 12 Novembre. (Mem/ Dire) 22:41 08-09-21