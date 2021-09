Quando lo sport diventa veicolo di inclusione sociale

Nasce tutto da un atto di amore del giudice Giuseppe Viola, presidente della Corte d’Appello e della Cassazione, che decide di rinominare la AICS Reggio in “Cestistica Piero Viola”, in memoria del fratello gemello, prematuramente scomparso. Adesso il grande compito della Magmanimation è quello di fare un po’ di spazio, attraverso un cortometraggio, che dà il via alla campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2021/2022,nel consumismo globalizzato, per ritrovare un’idea condivisibile delle cose superiori. La Magmanimation ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di quelle realtà che provano, tra molti ostacoli e difficoltà, a cambiare davvero le cose.

Tutto ciò per costruire insieme un’altra civiltà, che si risveglia dal sonno dogmatico e questo sarà possibile anche grazie alla sinergia con la pallacanestro Viola, che ha permesso la valorizzazione di tematiche sociali tralasciate in un mondo sempre più globalizzato. Oltre alle politiche governative per l’integrazione e la lotta alle disuguaglianze, questo cortometraggio, realizzato e curato dal prof. Pietro Adorato nonché presidente della Magmanimation, vuole ribadire la finalità dello stesso, che assieme alla pallacanestro Viola, rappresenta una forza nuova, che vuole rilanciare la città e fare da leva di sviluppo sociale atta a sottolineare quanto sia importante e necessario continuare ad essere creativi per rendere proficuo, fertile e virtuoso il ruolo del basket in una città ricca di storia e archeologia.

prof. Raffaella Solano