Trasporti. Roma, Giampaoletti (ATAC): nuova App per bus in tempo reale

(DIRE) Roma, 8 Set. – “Stiamo sviluppando una nuova App che consentirà agli utenti di capire in tempo reale, guardando sulla mappetta, dove sono gli autobus in circolazione, quando arriveranno e il loro livello di riempimento”. Così il Dg di Atac, Franco Giampaoletti, nel corso di un convegno organizzato dalla Fit Cisl Lazio su trasporti e rifiuti. Tra le altre innovazioni per il futuro prossimo, ha aggiunto il Dg, ecco “un programma di sviluppo, già in corso, per investimenti su tecnologie verdi in consorzio con Milano e Torino ed altri investimenti su infrastrutture e per l’acquisto di autobus full eletric”. (Zap/ Dire) 14:13 08-09-21