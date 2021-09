Crocifisso. Mallegni (FI): Grande soddisfazione per sentenza

(DIRE) Roma, 9 Set. – “Esprimo grande soddisfazione per questa sentenza”, afferma il Senatore di Forza Italia Massimo Mallegni sulla pronuncia odierna della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito che l’affissione del crocifisso nelle scuole non è discriminante per nessuno. “Sono anni che combatto e combattiamo perché il crocifisso e il presepe siano dei simboli fondamentali della nostra tradizione giudaico cristiana, che caratterizzano la nostra storia e la nostra vita”, prosegue Mallegni. “Finalmente oggi, anche con una sentenza della Cassazione, possiamo tornare a respirare e spazzare via quella folle ipocrisia che per troppo tempo ci ha impedito di esporre il simbolo del crocifisso e quindi un pezzo importante della nostra vita”, conclude l’azzurro. (Vid/ Dire) 23:00 09-09-21