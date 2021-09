Green Pass. Bernini (FI): estensione inevitabile per scongiurare i rischi

(DIRE) Roma, 9 Set. – “Gli italiani vogliono lavorare e vivere in sicurezza, la grande maggioranza è favorevole ai vaccini e ai Green Pass, e quindi l’obiettivo del Governo non può che essere quello di raggiungere prima possibile l’immunità di gregge, se necessario anche ricorrendo all’obbligo vaccinale. Il rilancio dell’economia passa dalla sicurezza sui posti di lavoro, e non possono esserci distinzioni tra pubblica amministrazione e imprese private. La gradualità del governo negli interventi anti Covid è stata finora un metodo vincente, ma bisogna farsi trovare pronti se la riapertura delle scuole e il ritorno della stagione fredda faranno risalire la curva dei contagi. Ci vuole un whatever it takes per scongiurare altri lockdown”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 13:25 09-09-21