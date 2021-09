09.45 – Come già reso noto ieri notte, sarà questa mattina l’atteso Consiglio dei Ministri in cui si discuterà sull’eventuale estensione del Green Pass. A passare dovrebbe essere solamente la norma che ne prevede il possesso obbligatorio per il personale delle mense scolastiche, alle ditte di pulizia che operano nelle scuole e ai lavoratori delle RSA. Non si discuterà oggi invece la possibilità di estendere il Green Pass in maniera generale a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato.

