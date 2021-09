Mancano poche ore all’elezione di Miss Mondo Calabria 2021

Inizia il countdown per l’incoronazione della Miss Mondo Calabria 2021. Il concorso è giunto alle battute finali, domani infatti a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nell’arena Mino Reitano, conosceremo il nome della Miss Mondo Calabria di quest’anno e gli altri titoli che permetteranno alle partecipanti calabresi di raggiungere Gallipoli per la finale nazionale.

Questa infatti, si svolgerà nella splendida cittadina pugliese, a partire dal 16 Settembre e si concluderà con l’elezione della Miss Mondo Italia il 26 Settembre, che rappresenterà il nostro Bel Paese nel mondo. Un’esperienza unica, che potrebbe essere anche vissuta da una bellezza calabrese. A tal proposito, ricordiamo Giada Tropea, di Lamezia Terme, che nel 2016 da Miss Mondo Calabria, diventò Miss Mondo Italia.

Durante la serata di Reggio Calabria verrà eletta anche la Miss Mondo Web, novità del concorso, designata dai social.

Non mancherà come sempre l’intrattenimento, tra la presentazione delle miss e i tanti defilè, il tutto sapientemente coordinato da Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, quest’ultima anche presentatrice della serata, si esibiranno Gigi Misefari e la sua band e le cantanti calabresi Benedetta Marcianò e Luisa Campisi.

A conferma dello scrupoloso lavoro nello scegliere la reginetta di bellezza, che verrà incoronata dall’azienda Magna Grecia Gioielli, che ha creato ad hoc la magnifica corona, è previsto per le miss il passaggio in giuria nel pomeriggio di domani, presso la sala consiliare del sindaco f.f. Di Villa San Giovanni, Maria Grazia Richichi. Che per l’occasione sarà anche Presidente di giuria e saluterà le concorrenti che giungeranno nel comune di Villa San Giovanni a partire dalle ore 12.

Una grande festa dunque attende domani la città, che sarà invasa dalla bellezza, dalla mattina fino a sera, con inizio alle 21.30.