Nuoto: a Lorica bella prova di sport nella tre giorni in acque libere

Si sono svolte sul Lago Arvo, Lorica (Cs), lo scorso fine settimana, le gare di nuoto del miglio, 3km e 5km. La gara dei 5km è stata conclusa dai tenaci Lorenzo Fonte, per i Nuotatori Krotonesi e da Claudio Cerulo dell’AQA a.s.d. Cosenza che è riuscito ad avere la meglio. Nel miglio, sezione maschile, conquistano il primo posto assoluto ex aequo i fratelli Sergio, Luca e Davide Mario Zicarelli sempre dell’AQA a.s.d Cosenza, al terzo posto, infine, Antonino Richichi dell’ASD Pianeta sport di Reggio Calabria. Per la categoria Master primo posto ex aequo i fratelli Sergio Luca e Davide Mario Zicarelli , AQA a.s.d Cosenza e al terzo posto Leonardo Fodero del Catanzaro nuoto ASD. Nel settore femminile nella classifica assoluta si classificano al primo posto Valeria Guerra, al secondo posto Maria Maluccio, al terzo posto Alessandra Pugliese appartenenti tutte all’AQA asd Cosenza. Nella classifica Agonisti Esordienti A maschile primo posto per Antonino Richichi, ASD Pianeta sport Reggio Calabria. Nella classifica agonisti Esordienti A femminile primo posto per Alice Scaturchio di AQA ASD Cosenza, secondo posto per Greta Grillo AQA ASD Cosenza e terzo posto per Rosaines Luchetta, Nuotatori Krotonesi.

Per la 3km Assoluta maschile primo posto per Claudio Cerulo, AQA asd Cosenza, secondo Leonardo Grasso, terzo Angelo Talarico Angelo,entrambi di Arvalia nuoto Lamezia.

Nella categoria Esordienti A primo classificato Antonino Richichi, Asd Pianeta sport Reggio Calabria, secondo posto Matteo D’Alessandro, di Nuotatori krotonesi.

Nella classifica ragazzi maschi primo posto per Leonardo Grasso, secondo posto per Talarico Angelo di Arvalia Lamezia Terme e terzo Michele Gargiulo AQA dell’ASD Cosenza.

Per la Categoria Juniores maschi vince Claudio Cerulo AQA asd Cosenza secondo Lorenzo Fonte, Nuotatori krotonesi e terzo Angelo Ventura di Arvalia Lamezia.

Nella classifica Master maschile vincono a pari merito i fratelli Zicarelli Sergio Luca e Davide Mario, terzo posto per Tassone Alessandro, AQA asd Cosenza.

Nella classifica Assoluta femminile prima Furci Aurora, seconda Galati Cristina Francesca, terza Cimino Maria Francesca dell’Arvalia Lamezia Terme.

Nella classifica Master femminile, vince Gelsomino Monica, seguita da Maluccio Maria Giuseppina, terzo posto per Tocci Elena, AQA asd Cosenza.

Categoria Esordienti A femminile primo posto Luchetta Rosaines, di Nuotatori krotonesi.

Categoria Ragazze, vince Galati Maria Francesca seguita da Cimino Maria Francesca, Arvalia Lamezia.

Categoria Juniores primo posto Furci Aurora, secondo posto Gaetano Benedetta di Arvalia Lamezia Terme, terzo posto Finizio Maria AQA asd Cosenza.

Categoria Cadetti primo posto Barberio Miriam nuotatori krotonesi, secondo posto Carbone Chiara AQA asd.

Premiazione speciale, combinata per i migliori tempi della 5km e 3km maschile primo posto Claudio Cerulo AQA asd, seguito da Fonte Lorenzo di Nuotatori krotonesi. Per la combinata del miglio e della 3km maschile primo posto ex aequo i fratelli Sergio Luca e Davide Mario Zicarelli, AQA asd Cosenza, secondo posto Richichi Antonino ASD Pianeta sport Reggio Calabria, terzo posto Porcaro Alfredo AQA asd Cosenza. Per la combinata miglio e 3k femminile prima Maluccio Maria Giuseppina AQA asd Cosenza e seconda Tocci Elena AQA asd Cosenza.