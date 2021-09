Roma. Incidente in monopattino, muore 34enne straniero

10. 00 – Un 34 enne è morto a Roma, a seguito di un incidente stradale. L’uomo a bordo del suo monopattino elettrico si è scontrato con un’automobile. L’incidente è avvenuto accaduto nel quartiere Trieste, all’ incrocio tra via Chiana e via Sebino come riporta il Televide\RAI. La vittima è un cittadino nigeriano 34enne. Al volante dell’auto un 19enne italiano che si è fermato per cercare di soccorrerlo. Sequestrati sia l’auto che il monopattino. Le Forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi di rito per comprendere la dinamica dell’incidente tra il monopattino e l’auto.

