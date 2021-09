Sesta edizione della GoDaddy School of Digital, si riparte il 13 Settembre

Riapre la GoDaddy School of Digital lezioni gratuite della GoDaddy per imparare ad utilizzare tecniche e strumenti utili a far crescere la tua attività. Dopo la pausa estiva Lunedì 13 Settembre alle 16.00 riprende con una lezione sull’email marketing gratuita e da poter seguire sulla pagina Facebook di GoDaddy. A tenere questa lezione di riavvio degli appuntamenti dedicati alle utilities digitali per le PMI Alessandro Morloi Grazioli, un esperto nel settore digital con una lunga carriera maturata in Tomato Interactive (ora diventata ContactLab), Officine Digitali, Janus e Vegas Multimedia, De Primera Comunicazione, NeriWolff e VOXmail.

Alessandro, nel ruolo di docente durante l’appuntamento di lunedì 13 Settembre, spiegherà dalla pagina Facebook di GoDaddy perché l’e-mail è uno strumento ancora molto potente per entrare in contatto in modo diretto con fan, prospect, lead e clienti, ma anche per aumentare le vendite e fornire assistenza. Uno strumento allo stesso tempo semplice ed efficace per raggiungere numerosi obiettivi.

Parteciperà all’evento anche l’influencer Daniela Cremona alias misscreamycreamy, graphic designer, influencer di lifestyle e beauty e fondatrice del brand CreaME. Volete saperne di più sugli appuntamenti organizzati da GoDaddy per dare informazioni e strumenti concreti alle piccole imprese? I prossimi appuntamenti della sesta edizione della GoDaddy School of Digital saranno:

– Email marketing, strumento “antico” ed efficace;

– I miei contatti: origine, database building, igiene;

– A cosa serve l’email marketing;

– Pianificazione strategica e tattica;

– Gli strumenti dell’email marketing;

– Rilevanza, l’arma segreta contro lo spam;

– Le statistiche dell’email marketing, i numeri che contano;

– GDPR e email marketing;

