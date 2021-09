Africa, Burkina Faso: stagione delle piogge provoca almeno 9 vittime e 87 feriti

10:01 – La stagione delle piogge del Burkina Faso, Stato indipendente dell’Africa occidentale privo di sbocchi sul mare, si sta avviando alla conclusione. Tale stagione infatti inizia nel mese di Maggio per concludersi verso metà Ottobre e provoca notevoli disastri ambientali. Quest’anno le inondazioni hanno provocato, nell’ultimo mese, almeno 9 vittime e 87 feriti, di cui almeno 12 sono in gravi condizioni. Le inondazioni sono dovute alle eccessive piogge e agli scarsi sistemi di drenaggio della maggior parte delle case. A tali eventi naturali, si aggiungono i gruppi jihadisti che compiono attacchi armati sempre più frequenti e la popolazione del Burkina Faso è costretta a fuggire, per cercare riparo altrove. (cit. TGCOM24)

SM