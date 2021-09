Beniada Jakic incanta anche sul red Carpet di Venezia

Beniada Jakic, nota modella di origine italo albanese, ha sfilato sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia, alla prima del film Halloween Kills di Jamie Lee Curtis. Beniada ha incantato il palcoscenico con un abito mozzafiato che lascia intravedere il suo fisico statuario. La bellissima modella sfoggia un eleganza ed un portamento fuori dal comune, Beniada Jakic, classe 91, ha iniziato la sua carriera, posando per i fotografi italiani più importanti. E’ uno dei volti femminili più richiesti anche all’estero, soprattutto nel panorama televisivo albanese, dove Beniada ha fatto discutere molto per le sue foto su GQ e Maxim. Un successo che si è trasferito ed amplificato anche su internet, infatti è molto seguita sui social network ed in particolar modo sul suo profilo Instagram “iambeniada“.

Foto a cura di Lorenzo Visentin trucco e hairstyle Marta Ferraresso

