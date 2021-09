Corea del Nord, 73° anniversario: festeggiamenti in scala ridotta, Kim Jong-Un presente

09:41 – Per festeggiare il 73esimo anniversario dalla fondazione, la Corea del Nord ha organizzato una parata militare notturna sotto i vigili occhi del leader Kim Jong-Un, apparso ulteriormente dimagrito nel suo abito grigio. Il Leader non indossava la mascherina, sorrideva ed esultava assieme alla folla e abbracciava alcuni bambini. Carri armati, cingolati, camion dei Vigili del Fuoco, uomini in tute rosse ignifughe e mascherina anti gas, militari delle unità cinofile con Pastori Tedeschi al guinzaglio, hanno sfilato a Pyongyang, capitale della Corea del Nord. Secondo i testimoni, la parata è risultata in scala ridotta, rispetto alle due che quest’anno l’hanno preceduta. (cit. ANSA)

SM