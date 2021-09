Forlì-Cesena, soccorsa donna scivolata in un dirupo

Alle 11.45, una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, è intervenuta in località Gorgoni, per soccorrere una giovane caduta in una scarpata. La malcapitata stava passeggiando con i cani quando è scivolata bloccandosi a circa 15 metri dalla strada statale 67. I Vigili del Fuoco ed il personale del Soccorso Alpino, tramite l’utilizzo di tecniche ed attrezzature di tipo speleo-alpino, hanno recuperato la donna per poi affidarla al personale di Romagna Soccorso giunta sul posto con una ambulanza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74876