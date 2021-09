Governo. Salvini: Rave Party? Noi come Paese di scemi, con Lamorgese figuraccia all’estero

Il Ministro solo per questo avrebbe dovuto dimettersi

(DIRE) Roma, 10 Set. – “Siamo al Governo come garanzia, ci costa, ma pensate un Governo senza la Lega: tasse, sbarchi, Ius soli ddl Zan e la Lamorgese, ‘famme tace va’, non farmi parlare amico mio…”. Il segretario della Lega lo dice dal quartiere Portuense, a Roma, in una diretta Facebook, rispondendo con una parlata romanesca a chi gli grida il nome del ministro dell’Interno. “La cosa incredibile questa estate è avvenuta nel Lazio, discoteche chiuse e 10mila punkabbestia hanno fatto un rave party a base alcol e droga per sei giorni”, ricorda Salvini, “ma ho approfondito: gli hanno detto no in Francia, no in Belgio, no in Olanda e dove andiamo a fare rave party, nel paese degli scemi, e poi partendo da Danimarca e Svezia, dove si sono fermati, al Brennero? No, a Viterbo”. Quindi, conclude il segretario della Lega riferendosi a Luciana Lamorgese, “solo per la figura da zimbello che ci ha fatto fare un ministro dell’Interno con l’estero, si sarebbe dovuto dimettere”. (Ran/Dire) 19:28 10-09-21