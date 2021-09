Innovazione, NASA: al via ricerche per produrre nuovi velivoli più sostenibili

10:27 – Nella riunione tenutasi Giovedì a cui hanno partecipato i vertici della Casa Bianca e della NASA, è stata proposta un’aviazione sostenibile, al fine di compiere al meglio gli obiettivi a medio e lungo termine dell’amministrazione nella lotta contro il cambiamento climatico. Le emissioni di carbonio dell’aviazione potrebbero essere ridotte entro il 2030, grazie all’uso di “oltre tre miliardi di galloni di carburante sostenibile“, afferma il sito ufficiale della NASA. Al fine del raggiungimento dell’obiettivo tutte le industrie, le agenzie federali, l’aviazione, i dipartimenti dei trasporti, dell’energia e dell’agricoltura, dovranno collaborare al fine di “ ridurre i costi, migliorare la sostenibilità dell’aviazione, nonché espandere la produzione e l’uso di carburante per aviazione sostenibile per soddisfare il 100% della domanda degli Stati Uniti entro il 2050“. Dalla sua costituzione, la NASA ha migliorato nettamente l’aviazione, rendendo i velivoli più leggeri, veloci, silenziosi ed efficienti, ora potrebbe renderli anche sostenibili sia dal punto di vista ambienta che economico. I ricercatori della NASA sono già all’opera nella ricerca per la produzione di velivoli economici, ecologici, sicuri e più tecnologici, anche grazie a partnership con aziende statunitensi, e potrebbero entrare in commercio entro il 2030. Le aziende portano la propria esperienza sul campo e l’innovazione tecnologica, “come i primi sistemi di propulsione ibrido-elettrici ad alta potenza per grandi velivoli da trasporto, ali lunghe e sottili ad altissima efficienza e materiali compositi avanzati“, ma anche speciali batterie per i decolli e gli atterraggi in verticale, che con la NASA potranno essere realizzate e testate. (cit. NASA)

SM