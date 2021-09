Recovery. Ronzulli (FI): Opportunità irripetibile per il Paese e grande sfida per i sindaci

(DIRE) Roma, 10 Set. – “I fondi del PNRR sono una chance irripetibile, rappresentano un’opportunità che non possiamo mancare. Grazie al lavoro di Forza Italia e del Ministro Carfagna, il 40% di queste risorse sono vincolate per legge al Sud Italia, è una grande occasione per rilanciare il Mezzogiorno. Non basta però avere soldi in cassa, bisogna spenderli bene e in questo i sindaci sono chiamati a un grande lavoro che li vedrà impegnati in prima linea. E’ una sfida che a Salerno potrà essere certamente vinta con l’elezione del candidato di centrodestra Michele Sarno, un professionista competente, apprezzato e carismatico che saprà dare vita a quegli investimenti necessari a creare lavoro, crescita e sviluppo”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, durante una manifestazione elettorale a sostegno del candidato Sindaco del Centrodestra a Salerno, Michele Sarno. (Com/Pol/Dire) 21:47 10-09-21