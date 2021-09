Sassari: ovulatore trasportava eroina. Arrestato cittadino nigeriano sbarcato al Porto di Olbia

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Sassari per la prevenzione ed il contrasto del traffico di stupefacenti, le Fiamme Gialle del Gruppo Olbia, in servizio presso il porto Isola Bianca, hanno arrestato un cittadino nigeriano di 46 anni, domiciliato ad Arborea, per traffico di eroina.

Nel corso degli specifici controlli previsti allo sbarco delle imbarcazioni, i cani antidroga Betty, Ether e Holiver hanno segnalato senza esitazione il cittadino nigeriano tra i passeggeri in coda agli sbarchi pedonali dalla motonave proveniente dal porto di Civitavecchia.

Pertanto, sono stati disposti specifici approfondimenti diagnostici presso l’ospedale di Olbia dove è stato possibile individuare oltre trenta “corpi estranei” ingeriti dal predetto cittadino extracomunitario.

Gli ovuli sono poi risultati contenere complessivamente 350 grammi circa di eroina di altissima qualità del tipo “brown sugar” che una volta tagliata ed immessa sul mercato illegale avrebbe potuto fruttare oltre 70.000 euro.

Al termine delle attività, il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania che ne ha disposto l’immediato trasferimento presso il carcere di Bancali a Sassari.

L’attività svolta dalle unità cinofile del Gruppo si inquadrata in un più ampio dispositivo di controllo e repressione dei traffici illeciti nei principali punti di accesso del nord Sardegna, soprattutto in un periodo dell’anno che vede lo scalo portuale gallurese, fra i principali, per transito turistico.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Sassari