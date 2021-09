Giusy Versace ad  Assago per promuovere la mostra “I Muri del Silenzio” a favore delle vittime di violenza

Il Sindaco Lara Carano e Giusy Versace invitano all’inaugurazione ufficiale sabato 11 settembre

Milano, 11 settembre 2021 – Sabato 11 settembre, alle ore 11, nella Biblioteca Comunale di Assago di via Corsica 3, la campionessa paralimpica e parlamentare Giusy Versace e il sindaco di Assago Lara Carano inaugurano “I Muri del Silenzio”: il progetto fotografico, ideato dalla fotografa Mjriam Bon e realizzato dalla Versace, come strumento di denuncia verso ogni forma di omertà uditiva e visiva nell’ambito della violenza sulle donne.

Nel corso della presentazione interverranno, oltre al sindaco Lara Carano e Giusy Versace, anche Donatella Santagostino, Assessore alle manifestazioni, cultura e biblioteca, dell’ On. Graziano Musella, Presidente del Consiglio Comunale e dell’artista Mjriam Bon.

L’inaugurazione è aperta al pubblico e si potrà accedere esibendo il Green Pass.

L’installazione rimarrà esposta da sabato 11 settembre a venerdì 8 ottobre e visitabile negli orari di apertura della biblioteca (lun- ven 9.30-12.30; 14.30-19.30 e sab. 9.30-12.30; 15 -19.30).

I MURI DEL SILENZIO

Nella lotta contro la violenza sulle donne molti sono ancora i muri da abbattere, primo fra tutti quello dell’omertà e del silenzio. “I Muri del Silenzio” è un progetto fotografico ideato per essere uno strumento di denuncia verso ogni forma di omertà uditiva e visiva nell’ambito della violenza sulle donne.

Il progetto è nato nel 2019 sotto forma di mostra fotografica allestita alla Camera dei Deputati a Roma e diventato, l’anno successivo, un libro fotografico (stampato in edizione limitata) che ha avviato una raccolta fondi da destinare a donne che hanno subito violenza, con lo scopo di aiutarle a ricostruirsi una nuova vita.

Nel 2021 l’installazione fotografica è stata ospite, nel mese di marzo, di Palazzo Lombardia e del grattacielo Pirelli a Milano e, nel mese aprile e maggio, del comune di Gorla Maggiore.