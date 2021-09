Minasi: “L’eccezione che conferma la regola. Potrebbe riassumersi così la gestione 2020 della Sorical”

L’eccezione che conferma la regola. Potrebbe riassumersi così la gestione 2020 della Sorical. La partecipata, infatti, sotto la guida del commissario Cataldo Calabretta, ha registrato un utile di 595 mila euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente.

Questo al netto di studi che vedrebbero, sul panorama nazionale, buona parte degli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari, in perdita.

Complimenti, quindi, al commissario Calabretta che ha dimostrato come con abnegazione, professionalità ed un lavoro mirato e continuativo si possano raggiungere risultati importanti, consentendo così alla Sorical, pur in un anno particolarmente difficile a causa della pandemia, di impegnarsi per un bene prezioso quale l’acqua, appunto, e divenire una realtà solida all’interno della regione Calabria.

Tilde Minasi, Consigliere regionale Lega