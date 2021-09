Miss Mondo Calabria 2021, finale rinviata a Domenica 12 Settembre

La Miss Mondo Calabria 2021, quest’anno si fa attendere. Per motivi metereologici la serata finale, è stata rinviata a Domenica 12 Settembre. Si terrà, come previsto, presso l’arena Mino Reitano di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.

Finalmente, meteo permettendo, conosceremo il nome della Miss Mondo Calabria di quest’anno e gli altri titoli che permetteranno alle partecipanti calabresi di raggiungere Gallipoli per la finale nazionale, a partire dal 16 Settembre.

Nella giornata di Venerdì pomeriggio, si è comunque svolto il passaggio in giuria delle miss, che si sono presentate davanti ai giurati per farsi conoscere e per far sì che questi possano individuare al meglio la reginetta di bellezza di quest’anno. Hanno sfilato infatti presso la sala consiliare del comune di Villa San Giovanni, dove il sindaco Maria Grazia Richichi, Presidente di giuria e i giurati, hanno potuto interagire con loro, ponendogli delle domande, il tutto coordinato dai responsabili del concorso Mario Vitolo e Valeria Pellegrino.

Ricordiamo che la Miss Mondo verrà incoronata dall’azienda Magna Grecia Gioielli, che ha creato ad hoc la magnifica corona e durante la serata si esibiranno Gigi Misefari e la sua band, e le cantante reggina Benedetta Marcianò. Appuntamento con la bellezza dunque, solo rimandato, a domani alle ore 21,30 a Villa San Giovanni, all’arena Mino Reitano.