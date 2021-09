Reggio Calabria: Madonna della Consolazione arriva in pullman al Duomo

10:19 – La Madonna della Consolazione è arrivata alla Basilica Cattedrale di Maria Santissima Assunta in Cielo di Reggio Calabria, ove resterà fino al mese di Novembre. Quest’anno la festività ha subito delle variazioni sostanziali rispetto alla tradizione, infatti il quadro della Madonna della Consolazione è stato trasportato su un pullman turistico aperto messo a disposizione dall’ATAM alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. La veglia di preghiera che solitamente precede la partenza del quadro, si è tenuta Venerdì 10 Settembre presso la Chiesa di Santa Maria Madre della Consolazione, ma la Chiesa è stata chiusa verso le 01:00 a.m. per via delle disposizioni anti-Covid attualmente vigenti. Questa mattina, Sabato 11 Settembre,

dopo la tradizionale messa di preghiera, il quadro è stato affidato ai portatori, i quali lo hanno sul pullman, sul quale è stata costruita una teca ad hoc per il trasporto attraverso la città. All’arrivo al Duomo, la Madonna della Consolazione è stata accolta da una piccola folla di fedeli, dall’Arcivescovo mons. Fortunato Morrone, dalla curia e dall’Amministrazione Comunale e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Grande emozione ha caratterizzato l’anomalo arrivo del quadro al Duomo, tutti aspettavano con ansia il ritorno della Madonna della Consolazione con una processione solenne, la quale non ha avuto luogo per via delle restrizioni anti – Covid. Infine il quadro è stato entrato in chiesa, una volta staccato dalla teca di trasporto, ed ora è in mostra nella Basilica del Duomo di Reggio Calabria, dove già molti fedeli stanno accorrendo per salutare la Grande Patrona della Città.

SM